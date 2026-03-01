Варненската местност Боровец може да остане без вода днес
01.03.2026 / 07:27
Снимка: Булфото, архив
Възможни са смущения или спиране на водоподаването в местност Боровец в морската столица. Това съобщават от ВиК - Варна.
Причината е авария на магистрален водопровод.
От дружеството обаче не са уточнили часове, в които може да бъде спряно водоподаването.
