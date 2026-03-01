Варненската местност Боровец може да остане без вода днес

Снимка: Булфото, архив

Възможни са смущения или спиране на водоподаването в местност Боровец в морската столица. Това съобщават от ВиК - Варна.

Причината е авария на магистрален водопровод.

От дружеството обаче не са уточнили часове, в които може да бъде спряно водоподаването.

