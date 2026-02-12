Варненската общинска комисия "Младежки дейности и спорт" със заседание днес

Снимка: Petel.bg

В какво състояние са и на какъв етап е изпълнението на ремонтните дейности в спортните комплекси ПК „Приморски“, СК „Локомотив“ и МСК „Владислав Варненчик“ ще стане ясно по време на постоянната общинска комисия "Младежки дейности и спорт". На заседанието, което ще се проведе днес от 15 ч. в зала "Пленарна" на Община Варна, ще бъдат обявени и детайли по процедурата за закупуване на гимнастически уред за прескок във връзка с решение на Общинския съвет – Варна от 25 септември миналата година.

Предоставяне на информация от Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“, относно изготвянето и публикуването на Спортния календар за 2026 г. на Община Варна е друга от точките, която е включена в дневния ред.

Сред точките е и разглеждане на предложение от групата на „Възраждане“ относно проектиране и изработване на КСС на МСК „Аспарухово“ в кв. „Аспарухово“ и МСК „Възраждане“ в кв. „Възраждане“.

Общинските съветници ще вземат решение и относно отпускане на финансови средства за закупуване на оборудване за експедиция до връх Аконкагуа, Южна Америка.

В дневния ред е и разглеждане на писмо от Камелия Николова – главен секретар на „Държавна агенция за закрила на детето“, относно информация за ограничаването на спортните дейности на ФК „Динамо Варна“.

