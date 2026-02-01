Варненската полиция: Обстановката е динамична и е възможна промяна в състоянието на пътните участъци

кадър: Областна Дирекция на МВР Врна, фейсбук

Варненската полиция с информация след снеговалежа тази вечер в морската ни столица:

Пътна обстановка – обл. Варна

Към 21:30 ч. на 01.02.2026 г.

На територията на област Варна се наблюдава снеговалеж, като на места пътните настилки са мокри и заснежени. Движението се осъществява при зимни условия.

Обстановката е динамична и е възможна промяна в състоянието на пътните участъци.

Видеото показва пътната обстановка в райони и участъци на територията на обл. Варна, включително по направленията:

– гр. Провадия – гр. Вълчи дол – гр. Суворово

– АМ „Хемус“ (Девня – посока Варна)

– път Варна – Добрич (изход през гр. Аксаково)

– път I-9 (9004) (посока с. Разделна)

– Кранево – к.к. „Златни пясъци“, кв. Виница и с. Каменар

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост и повишено внимание, като автомобилите да бъдат подготвени за движение при зимни условия (гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм, както и вериги при необходимост) и да спазват безопасна дистанция.

Шофирайте внимателно!

При промяна на пътната обстановка информацията ще бъде актуализирана своевременно. Следете официалната страница на ОДМВР – Варна.

