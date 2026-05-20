Варненската полиция предприе мерки за безопасни и спокойни абитуриентски балове

Булфото

ОДМВР - Варна предприе мерки за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата по време на предстоящите абитуриентски балове и празничните прояви, свързани с отбелязването на 24 май в областта. Действията са координирани с Регионално управление на образование, с ръководствата на училищата, общините и охранителните фирми, ангажирани с охрана на обекти, съобщават от дирекцията.

Засилено полицейско присъствие ще има в районите на учебните заведения, край хотелите и увеселителните места, където ще празнуват завършващите младежи. Проведени са срещи, свързани с пропускателния режим в нощни барове, начина на охрана и легитимността на хората, извършващи охранителна дейност.

Обърнато е особено внимание върху Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Допълнително проверено е състоянието на пожарната и аварийна безопасност на обектите. Със зрелостниците са проведени превантивни беседи, свързани с организация на движението по пътищата.

Органите на реда ще контролират безопасността по улиците - извършените нарушения ще се заснемат и след това ще се взема отношение. Показването през прозореца също ще се санкционира, както и превозването на пътник без обезопасителен колан, където глобата е в размер на по 51,13 евро – за водача и нарушителя.

ОДМВР - Варна напомня, че отговорността за недопускане на пътни инциденти, нарушения и престъпления по време на абитуриентските балове е на родителите, зрелостниците, водачите на автомобили, учителите и организаторите на празничните прояви, които са ангажирани в тържествата.

При установяване на нарушения гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, в най-близкото районно управление на ОДМВР – Варна или на денонощния телефон на дежурната част – 052 / 652–323.

