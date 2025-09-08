Варненската полиция с още подробности за скочилия мъж от Аспарухов мост

Снимка: Булфото

Мъжът, който скочи от Аспарухов мост във Варна, е оцелял и е в болница, където ще бъде прегледан. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна. Припомняме, че 39 годишен мъж се хвърли днес от моста. Скочилият е на 39 години.

Сигнал за инцидента е получен на спешния телефон 112 около 10,30 ч.

Човекът е спрял автомобила си и е скочил от моста, но не от най-високата му част, уточняват от полицията. Все още не се знае какви са нараняванията му.

От полицията опровергаха появила се информация от очевидци, че става въпрос за двама хвърлили се от моста. Мъжът е един, не двама, уточниха от ОД на МВР - Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!