Варненската полиция с подробности за мъжа, който скочи от пасарелка

На 28 години е мъжът, който заплашва, че ще скочи от пасарелката на бул. "Васил Левски" и ул. "Кап. Райчо" и го направи. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Екипи на полицията бяха отцепили движението. В това време пожарникари разпънаха платнище на бул. "Васил Левски".

Младият мъж е скочил върху платнището, а малко след това е бил откаран в болнично заведение.

Към момента все още не са ясни причините за скока и какво точно е състоянието на младия мъж, който оцеля, след като се хвърли от пасарелката.

