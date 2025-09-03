реклама

Варненската полиция с подробности за мъжа, който скочи от пасарелка

03.09.2025 / 15:03 3

Снимка: Булфото

На 28 години е мъжът, който заплашва, че ще скочи от пасарелката на бул. "Васил Левски" и ул. "Кап. Райчо" и го направи. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Екипи на полицията бяха отцепили движението. В това време пожарникари разпънаха платнище на бул. "Васил Левски".

Младият мъж е скочил върху платнището, а малко след това е бил откаран в болнично заведение.

Към момента все още не са ясни причините за скока и какво точно е състоянието на младия мъж, който оцеля, след като се хвърли от пасарелката.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
уйчо (преди 29 минути)
Рейтинг: 116577 | Одобрение: 5707
Що не му дръпнаха платнището, като скочи, че да му се сбъдне желанието?
0
0
Серж (преди 39 минути)
Рейтинг: 222672 | Одобрение: 44467
Напълно си прав! Скочил едва, когато опънали платнищата...Пусто дърво!Гняв
1
0
zorkooko (преди 1 час)
Рейтинг: 6160 | Одобрение: 1115
TA ДА кажа : Човек който иска да скочи - скача Човек който иска да се самоубие го прави - значи пича търси медйно внимание а не да се самоубива
zorkooko

