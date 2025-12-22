Варненската полиция със съвети: Не споделяйте в социалните мрежи къде сте, дебнат крадци

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Да избягваме споделяне на лична информация за предстоящи пътувания в социалните мрежи, тъй като в празничния период крадците се активизират. Това каза главен инспектор Живко Костадинов, началник сектор "Престъпления към собствеността" към МВР-Варна.

Празниците са време за пазаруване, но са и работно време за крадците, напомни той.

Да бъдем по-бдителни и да пазим личните си вещи в големите търговки центрове, съветва още Костадинов. По думите му най-лесните жертви са разсеяните дами, които в празничната еуфория забравят да закопчават чантите си или ги оставят без надзор в съблекалните, посочва Радио Варна.

От полицията припомнят, че пътуващите в градския транспорт също стават мишена на джебчиите.

