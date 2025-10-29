Варненската полиция се обзаведе с три чисто нови коли

снимки община Варна

От бюджета на Община Варна за 2024/2025 г., по функция „Отбрана и сигурност“ и дейност финансиране на районните полицейски инспектори, бяха закупени и доставени три нови леки автомобила марка „Шкода“. Те са предназначени за подпомагане дейността на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Лично заместник-кметът с ресор сигурност и обществен ред Илия Коев връчи ключовете за превозните средства на полицейските служители и им пожела успешна работа и лека служба.

Автомобилите ще послужат за нуждите на районните полицейски инспектори във Варна. Осигуряването им е поредната стъпка на общинската администрация към добро сътрудничество, взаимна подкрепа и ползотворно взаимодействие с органите на реда на територията на морската столица.

