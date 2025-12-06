Варненската полиция задържа двама за кражби от домове и автомобили

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Двама мъже са задържани вчера за серия от кражби във Варна. На територията на Първо и Второ РУ – широк център, през изминалия ден те са обрали няколко жилища, претършували са 5 леки автомобила и са присвоили един велосипед, съобщават от ОД на МВР - Варна.

И двамата са стари познайници на МВР. В резултат на предприети незабавни полицейски действия е задържан жител на село Пет могили, на 25 години, криминално проявен. Той е извършил кражба от частен дом, от където е взел сребърен синджир, старинни монети, гривна, маратонки и два часовника.

Установено е, че след това е откраднал велосипед, който е бил заключен с метална проволка. Междувременно извършителят е присвоил различни дребни вещи от пет автомобила, като някой от колите са били оставени отключени.

Срещу мъжът са образувани шест бързи производства.

Другият заловен крадец, също добре познат на органите на реда, е разбил входна врата на застрахователен офис и оттам е откраднал слънчеви очила и преносими тонколони. След това 36-годишният жител на село Вокил, е счупил стъкло на лек автомобил, от който е откраднал ученическа раница.

Срещу него са образувани едно бързо и едно досъдебни производства, а двамата извършители са задържани в ареста за срок до 24 часа.

