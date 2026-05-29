Варненската полиция задържа трима, свързани с дейността на КУБ

Снимки: ОДМВР-Варна

Продължават процесуално-следствените действия по образувано досъдебно производство, свързано със строителството в местността “Баба Алино”, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Цяла нощ служители на ОДМВР-Варна извършваха претърсване и изземване на адреси, съотносими с работата на "Корпорация КУБ", допълват още от полицията.

Иззети са множество документи, имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони.

За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

Претърсването е приключило тази сутрин в 04:00 ч.

