Варненската полиция задържа трима, свързани с дейността на КУБ
Снимки: ОДМВР-Варна
Продължават процесуално-следствените действия по образувано досъдебно производство, свързано със строителството в местността “Баба Алино”, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Цяла нощ служители на ОДМВР-Варна извършваха претърсване и изземване на адреси, съотносими с работата на "Корпорация КУБ", допълват още от полицията.
Иззети са множество документи, имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони.
За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.
Претърсването е приключило тази сутрин в 04:00 ч.
