Варненската полиция задържа трима крадци

Снимка: Булфото

Три кражби разкри варненската полиция в рамките на няколко дни.

Вчера следобед е получен сигнал, че чрез използване на физическа сила е извършен грабеж на стоки от касова зона в търговски обект. След незабавни оперативни действия от страна на полицейските служители от Първо РУ е установен и задържан извършителят – варненец на 35 години, известен на МВР. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Получен е сигнал и за опит за кражба, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна. На място незабавно е изпратен полицейски екип. Там служителите установили мъж на 31 години, който правил опит за противозаконно отнемане на два велосипеда. Известният на МВР мъж е проникнал в частния имот чрез изтръгване на метална решетка на прозорец. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж на 38 години, известен на МВР и осъждан, също е бил задържан за срок до 24 часа за извършени две кражби на велосипеди. След своевременно предприети оперативни действия от полицаите от Второ РУ е установен извършителят.

Редактор "Екип на Петел",

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