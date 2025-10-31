Варненската полиция започва акция "Зима"

Снимка: ОДМВР – Варна

Традиционната акция "Зима" ще се проведе от 1 до 30 ноември на територията на Варна и областта. Тя е организирана от Министерството на вътрешните работи в партньорство с други държавни институции и неправителствени организации.

Целта ѝ е да повиши вниманието на всички участници в движението и да напомни за необходимостта от отговорно поведение на пътя през есенно-зимния сезон, съобщават от ОДМВР - Варна. Операцията ще бъде в три етапа.

Първият ще се реализира в периода 1 до 10 ноември под наслов „С безопасно пътно превозно средство през зимата“. Операцията е насочена към подготовката на водачите и превозните средства за движение при зимни условия.

Контролните органи на „Пътна полиция“ при ОДМВР – Варна ще извършват проверки за техническата изправност на автомобилите, изправността на светлинните системи, гумите и стъклата, както и за наличие на задължителното оборудване. Акцент ще се поставя и върху поведението на пешеходци, велосипедисти и водачи на електрически превозни средства.

ОДМВР – Варна призовава водачите да проверят изправността на автомобилите си, да преминат на зимни гуми и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.

Спазването на правилата за движение е гаранция за собствената и чуждата безопасност, допълват от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!