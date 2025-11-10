Варненската строителна компания "Войнов" - 20 години качество, коректност и екипна работа

Фирма "Войнов" ЕООД със седалище Варна - изпълнител на строително-ремонтни дейности, изработка и монтаж на PVC и Алуминиева дограма, навърши своите 20 години на пазара през 2025 г.

През този период компанията се разви и се утвърди като доказан коректен изпълнител на строително-ремонтни дейности в региона на морската столица, отличаващ се с качество, бързина, достъпни цени и с гаранционен период за всеки завършен обект.

"Успяхме да реализаме многобройни ремонти, както на частни клиенти (апартаменти, къщи), така и на публични възложители (офиси, производствени помещения и сгради, училища, университети и т.н.). Като регистриран член на Камарата на строителите в България и сертифицирана по стандарта за управление за качеството ISO 9001:2015, и управление на въздействие върху околната среда ISO 14001:2015, компанията допълнително гарантира професионализъм и спазване на отрасловите стандарти", споделят от "Войнов" ЕООД.

"За една фирма, занимаваща се със строително-ремонтни дейности, тази възраст е показателна, че клиентите имат доверие не само за еднократна услуга, но и се превръщат в наши партньори, защото през годините често се обръщат към нас за поредния ремонт, като заедно успяваме да превърнем техните желания и идеи в успешно реализинирани проекти", добавят от компанията.

По този повод лично управителят на фирма Войнов ЕООД – г-н Велин Войнов, иска да изрази към всички клиенти, доставчици, колеги и партньори на компанията своите най-искрени благодарности за доверието и отношението, които са изградили през последните 20 години.

"Да си пожелаем и през следващите години да продължаваме да се развиваме все по-успешно, вярвайки във възможностите пред нас и в усилията, които ни обединяват и водят към по-високи постижения", сподели той.

Ако Ви предстоят строителни ремонтни дейности и искате да продължите историята заедно може да се свържете с фирмата още сега.



Във "Войнов" ЕООД са специалисти по:

• Цялостен ремонт на жилища

• PVC и Алуминиева дограма

• Усвояване и остъкляване на тераси

• Цялостни ремонти на санитарни помещения

• Изграждане на ВиК и Ел. инсталации

• Шпакловане и боядисване

• Топлоизолации, хидроизолации

• Полагане на настилки и облицовки

• Полагане на мазилки и замазки

• Гипсокартон и изграждане на преградни стени

• Обръщане (подмазване) на врати и прозорци

• Направа на окачени тавани от гипсокартон, PVC плоскости и др.

• Пренос, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци



Екипът на фирма "Войнов" ЕООД пожелава на читателите на "Петел.бг" здраве и уют в дома.





За контакти:

Фирма „Войнов“ ЕООД - Строителни и ремонтни действия, производство и монтаж на PVC и AL дограма



гр. Варна, ул.“Македония“ 155

Телефон: 052/73-10-11; 0899/19-11-88

Email: office@voinov-eood.com

Facebook: https://www.facebook.com/voinov.eood/

Website: https://voinov-eood.com/

Instagram: https://www.instagram.com/varnavoinov/

