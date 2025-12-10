Варненски абсурд: Паркирани коли блокираха сметоизвозването в район "Младост" - махнаха контейнерите

Булфото

Абсурден случай от Варна - контейнери за отпадъци са премахнати във варненския кв. "Младост", защото сметоизвозващите коли не могат да стигнат до тях заради паркирани автомобили. Вместо да бъде решен проблемът обаче, контейнерите просто са премахнати. Липсата им вече е предизвикала образуването на микросметище.

Контейнерите за смет са махнати без предупреждение. Хората започват да подават сигнали към местната администрация, но без резултат, предаде БНТ.

“Лично аз живея от 29 години в квартала и тези контейнери винаги са били тук. Първо бяха от тази страна, после от другата. Последният сигнал, ако може да се види, е с подписите на 90 човека, които живеят ето тук.”, коментира пред медията Дочка Паскова.

Заради затруднения достъп до контейнерите и неритмичното извозване на отпадъците около тях са се образували микросметища.

От администрацията казват, че са получавали сигнали от граждани, които не са искали кофите за смет да са на мястото, заради разпилените около тях отпадъци.

“Наистина, съдовете бяха преместени оттук до края на блока, защото не може да влиза големият камион. Това беше ежедневие. При нас наистина постъпваха много сигнали за образуване на микросметище.”, потвърди Мартина Георгиева от район "Младост".

Преместването на контейнерите създава неудобство за възрастните и трудно подвижни хора.

“Трудно ми е! Представете си да вали или както духа силен вятър, аз застопорявам срещу вятъра с бастуна, докато мине поривът на вятъра. И при лошо време тук ще е трудно, а там? Тук по стълби трябва да мина, за да отида до онзи боклук.”, каза Анка Димитрова.

От район “Младост” са сигнализирали общинска полиция за паркираните автомобили, които затрудняват сметоизвозващите коли, но резултат няма. Затова са намерили решение – има контейнери, има проблем, няма контейнери, няма проблем.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!