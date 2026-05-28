Варненски архитект: Градът е болен и трябва да се лекува

снимка: Район "Одесос"

Градът е болен и трябва да се лекува, различни специалисти трябва дълбоко да осмислят проблемите в този град. Това мнение изрази в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" арх. Делян Жечев. По думите му "безумното презастрояване става за сметка на инфраструктурата на Варна".

Според арх. Жечев грешките в това отношение са много. Промяна на Общия устройствен план, спиране на презастрояването и осмислянето на комуникациите са част от стъпките, които трябва да бъдат извървени, за да се преодолеят недостатъците, подчерта Жечев, след което допълни:

Ако е един човек е болен, артериите му са запушени, а здравословното му състоянието е силно затруднено, ако той си присади коса, например, този проблем няма да се преодолее. Когато се слагат дилетанти, които нямат никаква представа за какво става дума, се получава това, което виждаме в момента.

Улиците и тротоарите на Варна не отговарят на мащабите на града, в който в момента живеем, каза още Жечев.

