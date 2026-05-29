Варненски деца ще видят отблизо полицейски кучета в неделя

Снимка: Булфото, архив

Представители на структурите на МВР ще бъдат на празника, който ще събере хлапетата на морската столица в неделя в района на "Севастопол".

Забавленията по повод деня на детето ще бъдат в зоната, определена от Община Варна за затворена за МПС за този ден, в часовия диапазон от 11 до 15 ч.

Малчуганите ще могат от близо да видят полицейски кучета, да се качат на полицейски мотор, да се снимат с граничен полицай, да надникнат в пожарникарска кола и за малко да се пренесат в света на униформените, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Събитието, в зоната на булевардите "Княз Борис" и "Сливница" има за цел да създаде положителни емоции, интерес и доверие в най-малките към органите на реда, допълват от полицията.

