Варненски експерт: Родното Черноморие остава по-изгодно от Гърция и Турция

Снимка: Petel.bg

Въпреки сложната международна обстановка и поскъпването на транспорта, България запазва позициите си като конкурентна туристическа дестинация. Това каза Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара.

По думите му родното Черноморие продължава да предлага по-достъпни цени в сравнение с основните конкуренти в региона.

Българското Черноморие е с около 15% по-евтино от Гърция и Турция, посочи Маринов, като уточни, че има добри оферти за седемдневна почивка за двама възрастни в четиризвезден хотел на ол инклузив през месец юли.

Според него именно доброто съотношение между цена и качество ще бъде основното предимство на България през предстоящия летен сезон.

Маринов отбеляза, че поскъпването на горивата и самолетните билети влияе върху целия туристически сектор, но това важи и за конкурентните пазари. По думите му румънските туристи, които традиционно са сред най-важните за Северното Черноморие, вероятно ще ограничат пътуванията със самолет към по-далечни дестинации.

Ние сме близо и сме изгодни ценово. Предполагам, че на румънския пазар ще имаме сериозен успех това лято, коментира той.

Според Маринов България има потенциала да се позиционира като място за спокойна почивка на разумна цена.

Маринов изрази увереност, че новото ръководство на Министерството на туризма ще работи активно за популяризирането на България не само като морска, но и като целогодишна туристическа дестинация.

Той коментира и дългогодишния дебат дали България има нужда от нов туристически бранд и слоган. Според него обаче успехът не зависи толкова от логото, колкото от последователната реклама и реалното качество на туристическия продукт.

Испания използва едно и също бранд лого и слоган повече от 40 години, докато Гърция ги сменя през две години, даде пример Маринов.

По думите му истинският ефект идва от активното популяризиране на това, което страната предлага – природа, култура, обслужване, модерна материална база и добре подготвени кадри.

Само една картинка и един слоган не правят нищо, ако няма реални действия зад тях, заключи Стоян Маринов.

