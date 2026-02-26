Варненски експерт: Шофьорските курсове у нас не подготвят за екстремни ситуации

Снимка: Булфото, архив

Шофьорските курсове у нас дават основни знания, но не подготвят за реакции при екстремни ситуации.

Липсва обучение при аквапланинг, управление в зимни условия, овладяване на автомобила при поднасяне. Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" Диан Драганов, председател на варненския клон на Съюза на българските автомобилисти.

Според него голям пропуск е, че няма специализирани полигони за екстремно шофиране.

Mладите водачи участват в под 10% от пътнотранспортните произшествия, сочи статистиката. Това ги поставя извън групата на основните рискови фактори на пътя, подчерта той.

Не можем да кажем, че младите са основният проблем. Проблемът с пътната безопасност е комплексен - инфраструктура, контрол, култура на движение, допълни Драганов.

От друга страна, Драганов припомни, че в момента обучението включва 31 задължителни учебни часа, които реално се равняват на по-малко от 24 астрономически часа практика. По думите на експерта това е крайно недостатъчно.

На въпрос дали допълнителните обучения няма да оскъпят още повече курса, Драганов отговаря ясно, че цените и сега са високи.

Шофьорският курс и сега е скъп. Но срещу тези пари трябва да получим повече знания и умения. В крайна сметка става дума за човешкия живот - а той няма цена, категоричен е той.

Най-добра превенция на пътните инциденти е контролът, смята Драганов. По думите му обаче сега той няма толкова възпиращ ефект, колкото се цели събиране на глоби.

Според Драганов контролът трябва да бъде видим и възпиращ, а не фокусиран единствено върху санкционирането.

Камерите не бива да се крият в храстите, за да събират глоби. Целта трябва да бъде намаляване на скоростта, категоричен е той.

