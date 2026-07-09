Варненски митничари задържаха над 150 хиляди къса цигари, укрити в тайници на три автомобила
снимка: Агенция "Митници"
Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна задържаха 152 600 къса (7630 кутии) цигари, укрити в тайници на три леки автомобила с българска регистрация, съобщиха от Агенция "Митници".
Колите са пътували от България за Австрия и Германия. При роуд стоп контрол на път в посока Румъния превозните средства са спрени за проверки от екипи от служители от отделите „Борба с наркотрафика“ и „Митническо разузнаване и разследване“. Водачите и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки.
Поради възникнали съмнения при огледа на автомобилите, те са отклонени за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват големи количества цигари, укрити в специално изработени тайници в пода, вратите и седалките на автомобилите.
Установени са общо 152 600 къса (7630 кутии) цигари от различни търговски марки – всички с валиден български акцизен бандерол, но пренасяни в нарушение на акцизното законодателство. Акцизните тютюневи изделия са иззети.
По случаите ще бъдат образувани административнонаказателни производства.
Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.
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