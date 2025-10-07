Варненски пилоти с призив за кръводаряване за Албена, пострадала на авто състезанието край Варна

Булфото

Варненски пилоти и фенове се събират днес в Районния център по трансфузионна хематология във Варна, за да дарят кръв за 27-годишната Албена Стоянова Станчева, пострадала тежко по време на автомобилното състезание край Варна.

Те призоват всеки, който има възможност, да дари кръв днес.

Имената на момичето са Албена Стоянова Станчева. Тя е настанена в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна".

Всички, които могат да дарят кръв, могат да го направят в Кръвния център на МБАЛ "Св. Анна" Окръжна болница (вход откъм бул. "Генерал Колев"), предаде Радио Варна.

