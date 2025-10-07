реклама

Варненски пилоти с призив за кръводаряване за Албена, пострадала на авто състезанието край Варна

07.10.2025 / 10:14 1

Булфото

Варненски пилоти и фенове се събират днес в Районния център по трансфузионна хематология във Варна, за да дарят кръв за 27-годишната Албена Стоянова Станчева, пострадала тежко по време на автомобилното състезание край Варна. 

Те призоват всеки, който има възможност, да дари кръв днес. 

Имената на момичето са Албена Стоянова Станчева. Тя е настанена в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна". 

Всички, които могат да дарят кръв, могат да го направят в Кръвния център на МБАЛ "Св. Анна" Окръжна болница (вход откъм бул. "Генерал Колев"), предаде Радио Варна. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 514966 | Одобрение: 95086
Казаха ми, че са и отрязали крака....Горката !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама