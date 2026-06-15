Варненски пожарникари спасиха котка от фасадата на сграда в центъра на Варна

Кадър Фб, Т. Керанова

Спасителна акция на котка в безпомощно състояние на сграда се е провела вчера в центъра на Варна.

"ПБЗН Варна в акция по спасяване на коте Али, талисмана на заведение ... :) Да си на точното място и по точното време, за да помогнеш и донесеш радост! Удовлетворена съм!", пише гражданка.

Пожарникарите не успяват от първия път да свалят котето.

Налага се да използват по-дълга стълба.

Операцията завърши с бурни аплодисменти от страна на десетките зрители.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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