Варненски пожарникари спасиха котка от фасадата на сграда в центъра на Варна
Кадър Фб, Т. Керанова
Спасителна акция на котка в безпомощно състояние на сграда се е провела вчера в центъра на Варна.
"ПБЗН Варна в акция по спасяване на коте Али, талисмана на заведение ... :) Да си на точното място и по точното време, за да помогнеш и донесеш радост! Удовлетворена съм!", пише гражданка.
Пожарникарите не успяват от първия път да свалят котето.
Налага се да използват по-дълга стълба.
Операцията завърши с бурни аплодисменти от страна на десетките зрители.
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