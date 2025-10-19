Варненски район без вода в неделя
19.10.2025 / 10:00 0
снимка: Булфото
Местност край Варна ще е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
От 09:30ч. до около 15:00ч. на сухо ще са абонатите на м.Розмарин- Виница Север.
