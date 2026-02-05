Варненски шофьор: Стойчо е на разходка до Делфинариума

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Б. Петков

Стойчо е тръгнал на разходка до Делфинариума. Шофирайте внимателно в района! Това предупреждава очевидец във фейсбук страницата "Виждам те КАТ - Варна".

Публикувал е и снимка, на която се вижда, че пеликанът е в тревната площ между двете платна на бул. "Княз Борис I". Компания му правят двама полицаи.

В коментарите се прокрадва съмнение дали това е добре познатият Стойчо от Морска гара.

На място е бил екип на Общинска полиция, потвърдиха за Петел.бг от Областна дирекция на МВР в морската столица. Малко по-късно представители на РИОСВ в града са прибрали пеликана и той е на сигурно място в Зоологическата градина.

