Варненски шофьор: В подлеза на "Почивка" хвърлят предмети по колите
Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Ал. Змоян
Внимание при преминаване през подлеза на "Почивка". Незрели или психично увредени индивиди хвърлят предмети по преминаващите отдолу коли. За това алармира гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
"Отгоре ми се стовари тухла. За щастие, се разминахме с минимални щети и само уплаха на возещите се вътре деца, но други може да нямат този късмет...", добавя още той.
В рамките на няколко дни вече поне три пъти предупреждават за хвърляни по колите камъни и всевъзможни предмети. Миналата година на същото място в подлеза преминаващите коли са замеряни с яйца. Най-вероятно става въпрос за тийнейджъри. Вече са подавани сигнали на телефон 112.
Редактор "Екип на Петел",
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