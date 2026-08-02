Варненски шофьор: В подлеза на "Почивка" хвърлят предмети по колите

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Ал. Змоян

Внимание при преминаване през подлеза на "Почивка". Незрели или психично увредени индивиди хвърлят предмети по преминаващите отдолу коли. За това алармира гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

"Отгоре ми се стовари тухла. За щастие, се разминахме с минимални щети и само уплаха на возещите се вътре деца, но други може да нямат този късмет...", добавя още той.

В рамките на няколко дни вече поне три пъти предупреждават за хвърляни по колите камъни и всевъзможни предмети. Миналата година на същото място в подлеза преминаващите коли са замеряни с яйца. Най-вероятно става въпрос за тийнейджъри. Вече са подавани сигнали на телефон 112.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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