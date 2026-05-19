Варненски ученици превърнаха квартала в „жива класна стая“

Снимки ОЦОСУР

Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР), съвместно с ОУ „Васил Априлов“ и Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн (ПГТМД), организират представяне на резултатите от иновативния проект „Кварталът – моята класна стая“.

Инициативата, реализирана в рамките на програма „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“, има за цел да изведе образованието извън стените на училището и да ангажира младите хора с проблемите на градската среда.

В продължение на седем месеца екипът на проекта и учениците изследваха реални екологични параметри в района на своите училища. Върху сградите бяха монтирани станции за измерване н фините прахови частици, които могат да се следят от всяка точка на света чрез онлайн системата на Airbg. Учениците изработиха къщички за птици и хотел за насекоми, които бяха поставени в дворовете на училищата с цел възстановяване на градското биоразнообразие.

По време на събитията ще бъдат представени изводи относно:

Качеството на въздуха и нивата на шум в градска среда;

GSM-лъченията и организацията на сметосъбирането;

Състоянието на зелената система и биоразнообразието в квартала.

Проектът демонстрира как сътрудничеството между институциите, гражданския сектор и училищата може да подобри както образователната среда, така и качеството на живот в общината. Учениците не само придобиха нови знания, но и предложиха идеи за бъдещото развитие на квартала в полза на местната общност.

„Градската среда в района на училището е естествено пространство за учене и развитие. Чрез изследванията си децата стават активни граждани, които разбират и опазват средата, в която живеят“, споделя координаторът на проекта Илиян Илиев от ОЦОСУР.

График на събитията:

21 май 2026 г. (четвъртък)

Час: 12:30 ч. – 13:15 ч.

Място: ОУ „Васил Априлов“, Актова зала

2 юни 2026 г. (вторник)

Час: 14:00 ч. – 14:40 ч.

Място: ПГТМД, Актова зала

Проектът „Кварталът – моята класна стая“ е част от програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час” и е реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

За организаторите:

ОЦОСУР е неправителствена организация с дългогодишен опит в екологичното образование и устойчивото развитие. Програмата „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“ подкрепя училищни екипи в развиването на иновативни практики за по-добри резултати на учениците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!