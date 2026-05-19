Варненски ученици ще покажат умения в демонстративната регата „Млад гребец“

Снимка: Община Варна

Демонстративната регата „Млад гребец“ ще се проведе в четвъртък - 21 май, от 09:00 ч. в двора на Начално училище „Васил Левски“ във варненския квартал "Аспарухово". Проявата е организирана от Спортно-гребен клуб „Черно море“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

В събитието ще вземат участие момчета и момичета от IV клас, които ще покажат своите умения и спортен дух в щафетните игри, както и интереса си към този спорт с демонстрация на гребните тренажори, под зоркия поглед на треньорите Йорданка Ненова и Мария Кръстева.

Състезанието „Млад гребец“ е подходяща възможност за учениците да развият уменията си в гребането и работата в екип, като същевременно се включат и в националните спортни инициативи.

Традицията на състезанието подчертава спортния хъс и мотивацията на младите любители на гребните спортове. За малчуганите организаторите са предвидили купи, медали, грамоти и предметни награди.

