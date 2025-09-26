Варненски учител по физическо: Колкото по-големи стават децата, толкова желанието им за спорт намалява

Пиксабей

Колкото по-големи стават учениците, толкова мотивацията им за спортна активност намалява. Тази тревожна статистика обяви в ефира на Радио Варна преподавателят по физическо възпитание и спорт в ОУ "Никола Й. Вапцаров" Явор Драгнев. По думите му, децата на активно спортуващи родители имат повече мотивация да се занимават със спорт. Обратно - родителите, които не обичат физическите натоварвания, трудно тласкат децата си към спортните занимания. Те ги пазят да не се ударят, оставят ги да си почиват повече, а по този начин им правят лоша услуга, допълни Драгнев.

С децата се работи по-лесно, с родителите е по-трудно, коментира още преподавателят, който е и един от легендарните състезатели в новата история на ръгби-спорта у нас.

Една много добра практика, която трябва да се завърне в училищата у нас, е физзарядката. Една кратка активност сутрин повишава концентрацията, а децата се разсънват по-лесно, те стават по-жизнени и по-бодри, каза още Явор Драгнев.

Проект за многофункционална зала е изготвен за ОУ "Н. Й. Вапцаров" във Варна, съобщи още преподавателят. Проектът чака европейско финансиране, както и дофинансиране. За да запалиш едно дете по спорта, първо трябва да му създадеш условия, коментира още Явор Драгнев.

