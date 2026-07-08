Варненските лъвчета Симба и Косара отпразнуваха 6-я си рожден ден

снимка: Община Варна

Симба и Косара – любимите на варненските деца лъвове близнаци, отпразнуваха своя 6-и рожден ден. Екипът на Зоопарк Варна ги зарадва с ледена торта и почерпка от прясно месо. Косара бе по-нетърпелива да опита „лакомствата“, докато брат й Симба се оказа или по-срамежлив, или смутен от вниманието на посетителите и отложи удоволствието от похапването за по-късно.

Лъвчетата са родени на 4 юли 2020 г. в благоевградския зоопарк. Майката не развива майчински инстинкт и това излага на риск живота на близнаците. 40 дни лекар от София се бори за тяхното оцеляване, докато ги транспортират и настанят в настоящия им дом.

Симба и Косара пристигат във Варна с размери и тегло почти колкото на новородено бебе – 45-50 см и малко над 4 кг. Целият екип на Зоопарк Варна е ангажиран в денонощни грижи за малките, правят се многобройни специализирани изследвания и консултации с ветеринарни лекари от цялата страна, наложена им е диета на специално мляко за котки. Така лъвчетата не просто оцеляват, но укрепват и растат жизнени и енергични.

Явява се обаче още един проблем – Симба и Косара се отглеждат без родители, далеч от себеподобни. Техни приятели стават хората – тези, които се грижат за тях денонощно. Служителите на зоопарка ги учат на полезни навици и са тяхна компания в игрите.

Когато близнаците са на 1 годинка и тежат около 100 кг., игрите в клетката вече стават рисковани. Лъвчетата обаче помнят кой се е грижил за тях и знаят кой ги обича, сподели уредникът Нора Люцканова.

На 6 години Симба и Косара вече тежат около 200 кг. и са в отлично здраве. Тъй като никога не са били в друга среда, те ще продължат да радват посетителите на варненския зоопарк.

По повод днешния празник за малките посетители бе организирана арт-работилница в новата беседка в близост до клетката на елените лопатари, където растат новородени, съобщават от общинската пресслужба.

Редактор "Екип на Петел",

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