Варненските полицаи ще започнат работа утре с включени сини светлини на колите си

Снимка: ОДМВР - Варна

Всички дежурни екипи на полицията във Варна ще започнат работа с едноминутно мълчание и включени сини светлини на автомобилите си. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

По този начин полицаите ще отбележат 7 март - Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Министерството на вътрешните работи се включва в отбелязването на този ден. В знак на почит, с подкрепата на Министерството на културата, от 19 ч. днес в синьо ще бъде осветена сградата на НДК в София.

Кампанията по отбелязването на мемориалния ден тази година се провежда под мотото „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“). Като държава членка на ИНТЕРПОЛ България, заедно с над 100 държави, изразява солидарност със световната полицейска общност и подкрепя инициативите, организирани и координирани от международната организация, посочват от Министерството на вътрешните работи.

В навечерието на възпоменателния ден в държави от всички континенти ще бъдат осветени световни емблематични обекти в синьо - символ на полицейската общност, която надхвърля границите и обединява гражданите на света в обща почит. В „синята вълна“ се включват забележителности и сгради, сред които Колизеума в Рим, Гранд Плас в Брюксел, Двореца на Монако, Египетските пирамиди, Статуята на Христос Спасител в Рио де Жанейро и др.

