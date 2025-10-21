Варненските полицаи задържаха двама крадци, единият вършал не само у нас

снимки МВР

В резултат на проведена специализирана операция във Варна полицията задържа двама мъже непосредствено след извършена взломна кражба.



Инцидентът се е случил снощи, около 00:05 часа в търговски обект в централната част на Морската столица. Благодарение на бързите и професионални действия на полицейските служители, извършителите са били задържани на място. Нарушителите са мъже – и двамата на 55 години, с множество криминални регистрации и присъди. Единият от тях е добре познат на органите на реда, не само в България, но и в други европейски държави. При направения им обиск, у тях са открити: голяма парична сума инструменти за взлом, златни накити, мобилни телефони и други вещи.



Двамата са задържани за срок до 24 часа. Срещу тях е образувано досъдебно производство по чл. 195, ал.1, т.3, което е докладвано на прокуратурата.

