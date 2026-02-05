Варненските полицаи заловиха поредния наркодилър

снимки МВР-Варна

Метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази са намерени и иззети от частен дом снощи от служители на отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Варна. Поредната специализирана полицейска операция бе реализирана в „Максуда“. Непосредствено след осъществена сделка с наркотични вещества служителите на реда задържали 40–годишен варненец, криминално проявен. Събраните по случая материали към образуваното досъдебно производство са докладвани в Окръжна прокуратура.

Преди ден при специализирана полицейска операция в Морската столица бяха иззети почти килограм марихуана, около 300 гр. метамфетамин, малко количество кокаин и над 20 000 евро на територията на Първо РУ. Установен бе наркоразпространителя, който е рецидивист.

