Въпреки че вече е януари, варненските райони „Приморски“ и „Младост“ все още нямат снегопочистващи фирми. Поредният опит за избор на изпълнители, които да се грижат за зимното поддържане, се оказва неуспешен. Обявената в началото на миналия месец обществена поръчка е прекратена на 29 декември заради липса на подадени оферти. Това показа справка на Moreto.net със сайта на Агенцията за обществени поръчки, пише Морето.нет.



Първоначално през октомври бе пусната процедурата за избор на фирми за петте района в града. В крайна сметка изпълнители бяха избрани само за „Аспарухово“, „Владиславово“ и „Одесос“, защото за „Приморски“ и „Младост“ кандидати нямаше. Това наложи удължаване на срока за двата района с надеждата все пак да бъдат намерени изпълнители.



Общата прогнозна стойност за зимното поддържане е 370 660 лева без ДДС за всеки от двата района.



На последната сесия на Общински съвет на 18 декември в отговор на поставени въпроси общинската администрация изрази увереност, че буквално до дни следва да има избрани фирми и няма повод за притеснение. Кметът Благомир Коцев коментира, че зимното поддържане е дейност, която не е атрактивна за потенциалните изпълнители. Изрази мнение, че занапред трябва сериозно да се преосмислят условията на поръчките за снегопочистване

