Варненския зоопарк се сдоби с бебе леопард

Снимка: Зоопарк-Варна

Най-новият член на семейството на зоопарка във Варна е малко и сладко бебе леопард. То е със стандартна морфа, също като майка си. Бебето хищна котка вече е започнало да прави своите първи крачки във външната част на местообитанието, пише dariknews, което споделя с майка си.





Снимка: Зоопарк-Варна

Поради нуждата от спокойствие и крехката възраст на леопардчето, то няма да бъде показвано по медиите, съобщиха от зоопарка, предаде Нова тв. Бебето тепърва започва да проявява интерес към външния свят и затова малката красавица не винаги може да бъде видяна от посетители.

Зоопаркът е с работно време от 9:00 до 19:00 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!