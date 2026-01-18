Варненският храм "Св. Атанасий" отбелязва празника си

снимка: храм "Св. Атанасий" - Варна

Варненският храм „Св. Атанасий“ отбелязва днес своя храмов празник.

Oт 09:00 часа Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще отслужи празнична Архиерейска света Литургия. В нея участие ще вземат свещеници от епархията.

По установена вече традиция след Литургията, ще бъде отслужен водосвет и ще се освети риба, която ще се раздава на всички присъстващи. Църковното настоятелство е приготвило около 400 порции за участващите в светата Литургия миряни. За празника излиза новия брой на енорийския вестник „Православен глас“, а също списанията „Амвон“ и „Камбанка“ ще са налични за всички желаещи да си ги вземат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!