Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи молебен в Деня на народните будители

снимка: Варненска и Великопреславска митрополия

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи благодарствен молебен в Деня на народните будители пред паметника на отец Паисий в Морската градина.

Областният управител проф.Андрияна Андреева, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, районният мюфтия Исмаил Ахмедов, заместник –кметът Илия Коев, районни кметове, общински съветници, представители на неправителствени организации и студенти, присъстваха на отбелязването на празника и поднесоха венци, и цветя, предаде БНР.

Главният секретар на Асоциацията на Българите по Света, която днес има рожден ден Максим Страхилов каза:

"2008 година с почитане Паметника на народните будители, след това в спортна зала учреди Асоциация на Българите по Света и днес е нашия рожден ден. Голям празник за нас."

