Варненският кмет: Двойно увеличение на парите за ремонти на пътищата, а общината работи с 1/12-та от миналогодишния бюджет

Снимки: Фейсбук, Б. Коцев

Двойно увеличение на средствата за текущи ремонти на пътната настилка във Варна е предвидено в проектобюджета за 2026 г. Спрямо 2024-а това представлява трикратно увеличение на парите за запълване на дупки и ремонт на тротоари. Това написа във фейсбук кметът на морската столица Благомир Коцев.

"Въпреки това, поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински бюджет. Това представлява около 300 000 лева на месец за текущи ремонти за целия град", допълва още той.



В момента ремонти вървят в районите „Одесос“ и „Младост“. "За „Владиславово“ отделихме повече средства за кърпежи по „Цар Освободител“, където състоянието на пътя е най-лошо", пише още в официалната страница на Коцев.

"В разговори с МРРБ и фирмите изпълнители днес поисках по-голям капацитет да бъде насочен от ремонтите на републиканската мрежа към общинските пътища. С настъпването на топлото и сухо време, както и с повишението на постъпленията в общинския бюджет ремонтите ще се засилват", заявява кметът.

"Състоянието на пътищата във Варна очевидно е лошо, а основна причина за това е некачественото строителство и поддръжка през годините. Затова няма и бързи решения. Въпреки това работа се върши и тя само ще се увеличава", завършва Коцев.

