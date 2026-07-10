Варненският кмет: Истински съжалявам, че бункерът за линеен ускорител се превърна в заложник на политически боричкания

Снимка: Община Варна

Строителните дейности по изграждането на бункер за линеен ускорител във варненската Онкоболница напредват добре. Община Варна осигурява цялото финансиране в размер на 4,8 млн. евро, като отделя 2,4 млн. собствени средства от бюджета. Така даваме надежда на съгражданите ни, които водят най-трудната битка. Това написа във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

И допълва, че самият линеен ускорител е предоставен безвъзмездно от Министерството на здравеопазването чрез средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Инвестицията на местната власт включва бункера за специализираната апаратура, помещение за компютърна томография, командни помещения, дозиметрично помещение, лекарски кабинети, манипулационна, чакалня, санитарни възли и други технически и обслужващи помещения", пише още той.



"След пускането му в експлоатация ускорителят ще увеличи капацитета за лъчелечение, ще намали времето за изчакване и ще осигури възможност за по-прецизна терапия на повече пациенти от Североизточна България", обяснява Благомир Коцев.

"Истински съжалявам, че и тази придобивка за варненци се превърна в заложник на политически боричкания, но важното е, че тя в крайна сметка ще бъде осъществена. Защото нищо не е по-ценно от живота", завършва той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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