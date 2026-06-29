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Варненският кмет: Предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

29.06.2026 / 18:40 3

Снимка: Община Варна

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! Това написа кметът на Варна - Благомир Коцев.

"Срещу главния архитект на Варна от април тече специална процедура в МРРБ за неговото отстраняване. Той е в болничен от май. Срещу бившия директор на строителен контрол в Община Варна тече дисциплинарно производство също от април, а точно преди месец издадох заповед за отстраняването му. В същия ден той излезе в болничен", добавя още той.

"Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител! Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат!", написа също Благомир Коцев. 

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Коментари
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село варна (преди 37 минути)
Рейтинг: 35429 | Одобрение: 634
Като идея е добра, но с джипито какво правим. Няма лекар който да не е издал фалшиви болнични не само на следствени, но и на учениците за да избегнат някое контролно.
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MrBean (преди 47 минути)
Рейтинг: 228844 | Одобрение: -2116
Льелье коько е тъп! Не е ли чувал за "изготвяне на документ с невярно съдържание" от НПК ? МАй престоя му във "факултета " е бил напразен.
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kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 628372 | Одобрение: 123492
А ние предлагаме да скочиш от Аспаруховия мост без бънджи, че да сложим някой свестен да изчисти града.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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