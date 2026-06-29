Варненският кмет: Предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

Снимка: Община Варна

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! Това написа кметът на Варна - Благомир Коцев.

"Срещу главния архитект на Варна от април тече специална процедура в МРРБ за неговото отстраняване. Той е в болничен от май. Срещу бившия директор на строителен контрол в Община Варна тече дисциплинарно производство също от април, а точно преди месец издадох заповед за отстраняването му. В същия ден той излезе в болничен", добавя още той.

"Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител! Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат!", написа също Благомир Коцев.

Редактор "Екип на Петел",

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