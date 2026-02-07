Варненският кмет: Предстоят промени в администрацията

Снимка: Община Варна

Бързаме да реализираме пропуснатото от 2025 година - това са много процедури, много обществени поръчки. Това е основния приоритет тази година, каза в обзорното предаване на Радио Варна „Позиция“ кмета на морската столица Благомир Коцев. Като най-належащи той определи процедурата за обществената поръчка за сградата на Математическата гимназия и процедурата за нов договор за сметопочистване и сметоизвозване. „Искаме да гарантираме добра и качествена услуга, защото тази, която наследихме от договора, който изтича юли месец, не предоставя такава“, допълни Коцев.

Според него администрацията ще се стреми да има един качествен изпълнител, но съществува опция градът да бъде разделен на зони и да се обслужва от няколко фирми. По думите на кмета, трудностите тази година ще дойдат по линия на липсата на национален бюджет, а и поради факта, че общината в момента не работи дори с бюджета от миналата година, а с 1/12 от бюджет 2024-та. Това се случи поради факта, че 2025-а също нямаше редовен бюджет, припомни той.

Средствата за ремонта на пътя Аспарухово – Галата вече са преведени от държавата, остава довършването на финалната настилка и тротоарите, тъй като проектът е изпълнен в голямата си част, каза кмета на морската столица. По думите му, след това предстои пускането на градския транспорт по трасето, което е най-важно за живеещите в района. По отношение на другият проект, който чакаше финансиране през цялата 2025-а, канализационната тръба в канала езеро - море, Коцев заяви:

"Средствата за нея дойдоха миналата седмица, т.е. с огромно закъснение, но тези проекти вече са финансово покрити на 90% от държавата. След като бъде вкопана тръбата под дъното на канала, временната ще бъде премахната. С това проблемите, които възникваха, ще бъдат отстранени и няма да тормозят варненци."

Въпреки че благодари на своя екип за свършената работа за времето, в което не е бил в общината, Благомир Коцев анонсира, че ще има промени в администрацията. На въпрос как оценява кадровата си политика, както и тази на партията, от която е излъчен, Коцев отговори, че винаги се е водил от политика, изцяло базирана на опита и експертизата, а не на партийна принадлежност.

Той не пожела да коментира отношенията си с двамата бивши заместник-кметове Диан Иванов и Христо Рафаилов, но поясни, че екип се изграждането на екип е дълготрайно и системно упражнение и не се случва за година-две. „На база на годишната атестация в администрацията, която приключи наскоро, ще реша на база свой анализ, ще направя определени стъпки в посока промяна, която да стане в сравнително кратък период. Скоро ще видим промени на различни нива - от директори на дирекции до заместник-кметове“, каза Коцев.

"Опитвам се да обърна внимание на всички, но когато по обективни причини не успявам, някои се чувстват пренебрегнати. Вероятно това е една от причините. Другата хипотеза е, че нещо там е било заложено отдавна, защото не може да направиш толкова рязък ход. Никога не съм имал обратна връзка от какво този общински съветник е бил недоволен, всичко се разви в последния месец", добави още той.

Към момента по „Алея Първа“ се полагат ВиК и електрически кабели, както и изграждане на обектите, които собствениците на тези терени са заявили, каза Коцев в отговор на въпрос какво се случва с крайбрежната алея към този момент. По думите му, тези обекти са воден център, асансьор, който ще осигурява достъп от парка до алеята. Друг обект е конферентен център, който обаче е в съдебна фаза и още не е стигнал до фаза одобрение от общината. Коцев обясни, че не знае какво ще се случва със заравнените терени, на които преди бяха разположени заведения. Инвеститорът не е заявил към момента намерения за тях пред общината, каза той и допълни, че засега става дума само за ниско строителство и обекти с обществени функции.

Кметът взе отношение и по казуса с МБАЛ „Св. Анна“ и напускането на екипа от отделението по „Детска хирургия“. Проблемът е системен и трупан дълго назад във времето, каза Коцев. Той допълни, че собствеността на болничното заведение е почти 80%, а общината има миноритарен дял. „Въпреки това ние сме много по активни от държавата, за съжаление, въпреки че не общината избира екипа, който управлява Окръжна болница“, каза той. Не се ангажира с оценка на управлението на здравното заведение, но заяви, че фактите са налице. От споделеното при комуникацията с работещите там, Коцев обясни, че проблемите са свързани с липса на кадри и системно недофинансиране от страна на държавата. След разговор с министъра на здравеопазването в оставка - д-р Силви Кирилов, е започнал одит, на базата на който ще се изготви оздравителен план.

