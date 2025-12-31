Варненският кмет: Събитията показаха, че моментът за решителни действия е дошъл

Снимка: Булфото

Събитията от последния месец показаха, че моментът за решителни действия е дошъл. Варненци казаха "не“ на този олигархичен модел на управление. "Не“ на погазването на демокрацията, "не" на овладяването на институциите. Техният граждански инстинкт ги изкара по улиците и площадите в защита на справедливостта и честността. Това каза в обръщение към жителите на Варна кметът Благомир Коцев във фейсбук, предава Фокус.

"Мили варненци, поздравявам ви с настъпващата 2026-та година! Нека тя бъде обединяваща, но и преломна. За Варна и за България", пожела кметът.

"Варненци поискаха да живеят в една достойна България с главно "Б“, докато от екрана им се втълпяваше, че се задава държавата с голямо "Д“. Но Варна е будна, свободна, пъстра и космополитна, такава е и България. Като варненци и като българи ще започнем изминаващата година като нашия исторически момент", изтъкна Коцев.

"Когато млади и стари, леви и десни, консервативни и либерални се обединиха в най-масовите протести в историята във всяко кътче на страната, за да погребат бандитското минало и да посрещнат гражданското бъдеше. През следващата година то ще зависи изцяло от нас", добави той.

