Варненският кмет: Ужасна трагедия с жертви днес във Варна, следя лично детайлите

Ужасна пътна трагедия с жертви днес във Варна! Изказвам своите дълбоки съболезнования на семействата на загиналите две жени. Това написа във фейсбук страницата си кметът на морската столица Благомир Коцев.

Следя лично детайлите за инцидента, а заместник-кметът по сигурността е в контакт с органите на реда за установяване на причините за катастрофата, добавя още той.

Кметът отправя и апел към жителите на града: "Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за нашите съграждани!"

Припомняме, че две жени загинаха, след като лек автомобил БМВ ги блъска в района на Колхозния пазар и катастрофира в магазин.

Шофьорът е откаран в болница без сериозни видими наранявания. По данни на полицията загиналите жени са на 52 и 79 години.

Шофьорът е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата.

