Варненският кмет: Въпреки че има 60 социални услуги, за 11 години е направена само една нова сграда за специална грижа

Снимка: Фейсбук, Бл. Коцев

Направихме първа копка на три сгради за социални и здравни грижи за хора с увреждания. Когато бъдат завършени, те ще дадат подслон на 60 нуждаещи се възрастни и деца. Това написа във фейсбук страницата си кметът на Варна - Благомир Коцев.

Освен среда, близка до семейната, центърът в квартал „Възраждане“, ще осигури помещения за дневна грижа, групови занимания и развитие на трудовите умения за най-уязвимите в нашето общество, добавя той.



Въпреки че Варна поддържа 60 социални услуги за своите граждани, за последните 11 години в града се е реализирала само една нова сграда за специална грижа, заявява кметът.



Прекратяваме тази тъжна традиция в навечерието на 3 март с надеждата, че можем да се обединим около каузата България така, както се обединяваме около грижата за най-слабите сред нас, завършва Благомир Коцев.

