Варненският кмет: Вече тече одит на Окръжна болница

Снимка: Булфото

В момента тече одит на МБАЛ "Св. Анна" във Варна. Това съобщи кметът Благомир Коцев във видео, снимано пред болничното заведение тази вечер.

"Тази болница очевидно има проблеми, за които всички разбрахме. Всеки варненец знае, че тя закрива отделения през последните години и такова сега е детската хирургия. Това провокира действия от моя страна и от страна на Община Варна - да се свържем с държавата, която е мажоритарният собственик на болницата", казва още кметът във видеото, публикувано във фейсбук страницата му.

"Днес проведох разговор с министър Силви Кирилов, с който стигнахме до консенсус, че трябва да се предприемат спешни действия във връзка с оздравяването на болницата. Вече тече одит на лечебното заведение, който трябва да приключи скоро, и на базата на него да се вземат общи решения как да действаме - държава и община в синхрон, за да можем да запазим това важно лечебно заведение за града ни", заяви още Благомир Коцев.

Той ще бъде на събирането пред МБАЛ "Св. Анна" в четвъртък. "Сигурен съм, че заедно ще стигнем до решение", добави още кметът.

