Варненският кмет: За изкарването на МБАЛ "Св. Анна" от ръба на бездната ще са нужни много по-сериозни усилия

Снимка: Фейсбук, Б. Коцев

За срещите си в Министерството на здравеопазването и Столична община информира варненският кмет Благомир Коцев във фейсбук страницата си. Той е разговарял със служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски за МБАЛ "Св. Анна", а с кмета на София - за сметопочистването.

Ето какво написа в страницата си Благомир Коцев:

"Проведохме срещи с 3 министерства и Столична община в опит да дадем нов импулс на Варна. На фона на злонамереното противопоставяне в Общинския съвет, директните разговори с изпълнителната власт остават една от малкото възможности за решаване на проблеми и отпушване на процеси.

С министъра на здравеопазването обсъдихме състоянието на Окръжна болница и предварителните данни от одита на министерството. Финансовият резултат на дружеството за миналата година е 4 милиона лева загуба, а натрупаните задължения към външни доставчици са близо 8 милиона лева. Миналата седмица изпратихме писмо до МЗ с молба за финансова помощ за покриване на 300 000 евро спешни разходи, поискани от директора на болницата.

Позицията на Общината е, че при 12 милиона лева минусов баланс, 300 000 евро са като марля върху дълбока прорезна рана. Дали ще ги осигури местната или държавната власт е въпрос на конюнктура, но за изкарването на болницата от ръба на бездната ще са нужни много по-сериозни усилия, включително и промяна в управлението.

С оглед на кризата с план-сметка „Чистота“, блокирана в Общинския съвет, с кмета Васил Терзиев разговаряхме за общинските комунални предприятия и как те могат да допълват работата на сметопочистващите фирми. След новата поръчка за сметопочистване във Варна приоритет за Общината става именно обособяването на такива екипи. Налага го незадоволителното състояние на чистотата във Варна и невъзможността да прекараме бригадите за бързи ремонти в Общинския съвет.

Паралелно с моите срещи в София днес, във Варна заместник-кметовете Снежана Апостолова и Павел Попов проведоха срещи с министъра на туризма Ирена Георгиева и министъра на социалната политика Хасан Адемов.

Въпреки че е още февруари, Варна вече е в активна подготовка за летния сезон, което беше и основната тема на разговора с министър Георгиева. Пред нея представихме международната рекламна кампания на морската столица и участието й на изложения в Берлин, Мюнхен, Виена, Белград и Вроцлав. Отскоро Варна има и карта на първите достъпни туристически маршрути за хора с двигателни затруднения, която осъществихме съвместно със Съюза на екскурзоводите в България.

От срещата с министър Адемов, научихме, че Министерството на социалната политика работи по мерки за недопускане на използването на социалните инструменти като начин за влияние върху изборите за народни представители през април.

Общината подкрепя и приветства тази инициатива. Предстоящите избори дават реален шанс за промяна в политическата среда, най-вече заради желанието на стотиците хиляди протестиращи българи в цялата страна да дадат гласа си за разграждането на модела ГЕРБ-Ново начало, който за съжаление се мултиплицира твърде успешно на местно ниво."

