Варненският кмет подписа първите заповеди за събаряне на къщи в „Баба Алино“

Снимка: Булфото

Току-що подписах първата от поне десет (вероятно ще са 12) заповеди за събаряне на постройки в местността „Баба Алино“. Това съобщи на брифинг пред журналисти кметът на Варна Благомир Коцев.

Той разясни, че става въпрос за многофамилни къщи – с по четири апартамента във всяка къща.

По думите му тези заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок, предава Дарик. “Така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Собственикът е фирмата на г-н Невзоров, която се казва „Форест клуб“. Всички постройки принадлежат на таи фирма – там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин“, разясни кметът на Варна.

Той обяви, че никой не живее в тях. „Това са постройките, които са изградени на база на тези четири търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. Смятам, че тези заповеди ще издържат в съда“, коментира още Коцев.

Коцев съобщи, че всяка седмица ще бъдат издавани поетапно по около дузина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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