Варненският лекоатлет Петър Недялков влезе в престижния „Клуб 2025“ на „Успелите деца на България“

Снимки Фондация "Димитър Бербатов"

Талантът Петър Недялков беше награден като финалист от Фондация „Димитър Бербатов“. Петокласникът от III ОУ „Ангел Кънчев“ и състезател на СК „Супер спорт – Варна“ е единственият спортист в тазгодишния списък, заслужил мястото си изцяло с постижения в Царицата на спортовете.

Под ръководството на своя треньор Симеон Попхлебаров, Петър изпрати истински „златна“ година, със завоювани 29 златни медала, която го утвърди като един от най-перспективните състезатели в леката атлетика за неговата възраст.

За СК „Супер спорт“ и за спортна Варна това признание е поредно доказателство, че комбинацията от талант, дисциплина и отлична треньорска школа ражда успехи, с които цялата страна може да се гордее.

Можете да се запознаете с неговите постижения в детайли и да изразите подкрепата си към Петър, като натиснете бутона „аплодисменти“ на личния му профил на страницата на „Фондация Бербатов” https://dberbatov.org/nagradi/nominee/home/260086.

