Варненският митрополит Йоан: Неделята на православието е посветена и на мисията на църквата

Днешният празник свидетелства за признаването на иконопочитанието и съдържа в себе си молитва към Бога, така че никакви ереси и разколи повече да не разрушават църковното единство. Това каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан в Неделята на православието, след като отслужи Василиева литургия в храм „Свети Атанасий“ във Варна.

Изразители на това единство са предстоятелите на поместните православни църкви, които се споменават в днешната служба, припомни архиереят, като добави, че те са обладавали силен интелект, имали са добро образование, били са обградени със свой кръг ученици, говорели са добре и са излагали ярко своето мнение. „Тържеството на православието ни дава възможност да си спомним за имената на всички, които са послужили за единството на църквата и за проповедта за Христос. То дава възможност да се помолим за църквата от днешния ден, за съвременната църква, която се сблъсква с огромни предизвикателства, за нейните служители, към които се предявяват особени изисквания не само от гледна точка на знанията, но и от гледна точка на дълбочината на духовния опит“, посочи той.

Богословието е удивителна област от човешкото умозрение, но се основава не само на логика и знание, но и на вътрешния духовен подвиг на човека, отбеляза още дядо Йоан. Според него богословът не бива да остава само кабинетен учен, който обладава знание и умение да аргументира своята позиция, а да живее интензивно духовен живот, който не е свързан само с тържествено протоколно посещение в храма по празници, а с ежедневна потребност от молитва и ежедневна практика – покаяние и себеосъзнаване. Така знанията на интелектуалеца, в съчетание с духовния му опит, ще носят колосален заряд на мислите и енергията, както е било у светите отци, поясни митрополитът.

Той добави, че всяко богословие е докосване до божественото, опит да се проникне в Божията тайна, но на човека не е дадено да види зад тази завеса със своя разум и просветеност, а само с дълбочината на сърцето, с живот в смирение и простота.

Варненският митрополит обясни, че тази неделя е посветена и на мисията на църквата, като припомни нейните мисионери, сред които пръв е Господ, следван от апостолите, проповядвали Евангелието по целия свят, кръщавайки хората в името на Светата Троица. „Да пазим свещеното предание и традицията на святата Църква“, призова той.

