Варненският окръжен съд върна на прокуратурата делото срещу Благомир Коцев

Снимка Община Варна

Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, предаде репортер на Moreto.net.

Съдът разпореди отстраняване на нередности в обвинителния акт, като посочва липса на достатъчна конкретика относно целта на деянията, за които са обвинени подсъдимите, както и по отношение на това кои лица са били замесени и по какъв начин са се развили описаните действия.

От прокуратура обмислят дали да протестират съдебното определение. За това е предвиден 7-дневен срок.

Съдът остави без промяна наложените парични гаранции на обвиняемите. Защитата на Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев поиска тяхното намаляване.

В разпоредително заседание днес съдът трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото по същество. Подсъдими са кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Редактор "Екип на Петел",

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