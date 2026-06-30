Варненският окръжен съд върна на прокуратурата делото срещу Благомир Коцев
Снимка Община Варна
Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, предаде репортер на Moreto.net.
Съдът разпореди отстраняване на нередности в обвинителния акт, като посочва липса на достатъчна конкретика относно целта на деянията, за които са обвинени подсъдимите, както и по отношение на това кои лица са били замесени и по какъв начин са се развили описаните действия.
От прокуратура обмислят дали да протестират съдебното определение. За това е предвиден 7-дневен срок.
Съдът остави без промяна наложените парични гаранции на обвиняемите. Защитата на Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев поиска тяхното намаляване.
В разпоредително заседание днес съдът трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото по същество. Подсъдими са кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.
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