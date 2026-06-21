Варненският отряд за реакция при бедствие и аварии събира средства за помпа

Кадър Фейсбук, Забелязано във Варна, В. Василев

Отрядът за реакция при бедствия и аварии в морската столица се нуждае от подкрепа. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Забелязано във Варна".

"Ние сме доброволци и основната ни дейност е неутрализиране на горски пожари и последствия от наводнения. Съвместно с Доброволно формирование - Варна реагираме на всеки сигнал към нас", обръщат се от формированието към варненци.

И добавят, че разполагат с отлично обучен екип, преминал обучение в ПБЗН.

В момента отрядът прави кампания за набиране на средства за закупуване на специализирана траш помпа за отводняване HONDA WT20 XK4, която струва 1020 евро.



"Моля всеки, който има възможност да ни помогне, да го направи.

BG66UNCR70001526317744

Това е сметката на сдружението ни Отряд за реакция при бедствия и аварии.

Титуляр на сметката: Велизар Василев

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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