Варненският район "Одесос" определи местата за продажба на мартеници

Снимка: Булфото, архив

От варненския район "Одесос" определиха местата за продажба на мартеници.

Изготвената от районната администрация на „Одесос“ схема за разполагане на кратковременни преместваеми обекти за търговия (мартеници, цветя и др.) е утвърдена от главния архитект на община Варна. Предстои разглеждане на подадените заявления от комисията по Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, съобщиха във фейсбук страницата си от кметството.



Утвърдените места, на които ще се извършва търговията с мартеници, са градинката пред Районния съд, Борисовата градинка, пешеходната част между градинката на „Севастопол“ и Търговската гимназия, пешеходната част на бул. „Княз Борис I“ в отсечката между ул. „Шипка“ и ул. „М. Колони“ - срещу магазините, също и на площад „Атлантическа солидарност“.

